All’Arena Giardino di Cremona torna “un cinema sotto le stelle“, rassegna di film all’aperto nella cornice del cittadino Parco Tognazzi, con le pellicole più interessanti della scorsa stagione.

Si parte domenica 22 giugno con “Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte“, girato francese per la regia di Claude Lelouch.

In un mondo sempre più folle, Lino, un uomo che aveva tutto, tra famiglia, successo e carriera, sente che sta perdendo l’equilibrio. Decide di lasciarsi tutto alle spalle e vagare, ricercato, per la Francia vestendo prima i panni di un prete destituito, di un regista di film per adulti, di un trombettista per rendersi conto alla fine, dopo una serie di incontri a dir poco strampalati, che tutto quello che accade nella vita è un bene.

Il 23 giugno, invece, protagonista “Ritrovarsi a Tokyo“, film del 2025 di Guillame Senez: ogni giorno Jay guida un taxi attraverso le strade di Tokyo sognando di ritrovare la figlia Lily, che gli è stata tolta dopo la separazione; quando è ormai scoraggiato e deciso a tornare in Francia, il destino gli offre finalmente un’occasione unica.

Martedì arriva invece “Giurato numero 2” del blasonato attore e regista americano Clint Eastwood; “Giurato numero 2” segue le vicende del giovane padre di famiglia, Justin Kemp (Hoult) che, durante il mandato da giurato in un processo per omicidio di alto livello, si trova alle prese con un grave dilemma morale che potrebbe influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare – o liberare – l’ imputato di omicidio.

Mercoledì 25 giugno spazio al cinema italiano d’autore con “Enrico Berlinguer – la grande ambizione“, di Andrea Segre con protagonista Elio Germano nei panni dell’ex segretario comunista, già vincitore del Premio Miglior Attore ai David di Donatello. Si tratta di un racconto della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, durante gli anni più intensi della sua leadership.

Giovedì 26 giugno verrà proiettato “Maria“, con protagonista la star internazionale Angelina Jolie nel ruolo di Maria Callas. “Maria”, scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises), per la regia di Lorrain racconta la tumultuosa, bella e tragica vita della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e immaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70.

La stagione 2025 dell’Arena Giardino è realizzata in collaborazione con il Comune di Cremona, Europa Cinemas e l’associazione culturale “Luci della Città“; le proiezioni avranno inizio alle 21.40.

Prosegue anche l’adesione all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura: fino al 20 settembre l’ingresso unico per tutti i film italiani ed europei sarà ad un prezzo calmierato, pari a € 3,50.

Andrea Colla

