Slitta alla settimana prossima la scelta del nuovo allenatore da parte della Cremonese. Una decisione non facile da prendere, perché il club grigiorosso vuole evitare di commettere gli errori di tre anni fa, quando l’avventura in Serie A durò solamente per una stagione. C’è voglia di fare le cose per bene, si cerca un tecnico che conosca bene la categoria, insomma si vuol fare una scelta opposta rispetto a quella dell’ultima esperienza nella massima serie, quando la panchina venne affidata (senza successo) ad Alvini, che in A non aveva mai allenato.

In questo momento non c’è un candidato in vantaggio sugli altri, ma una lista di nomi possibili, dalla quale la settimana prossima uscirà quello del nuovo allenatore della Cremonese. La scelta della guida tecnica sta richiedendo tempo non tanto per questioni economiche, ma perché la Cremo vuole trovare un tecnico che sia pienamente convinto del progetto grigiorosso.

Il nome di Davide Nicola sta perdendo quota. Ci sono già stati diversi contatti tra le parti, ma sarebbero sorte troppe difficoltà per riuscire a trovare un accordo. Difficoltà, come detto, non di carattere economico.

A questo punto tra i candidati salgono le quotazioni di Marco Giampaolo, che la Serie A la conosce benissimo, così come la piazza di Cremona e la stessa società grigiorossa, avendo guidato la Cremonese in Lega Pro nella stagione 2014-2015, di fatto rilanciandosi verso la massima serie (fu poi infatti chiamato dall’Empoli l’anno successivo). Tra i candidati alla panchina grigiorossa c’è anche Paolo Vanoli, che due anni fa con il Venezia ottenne la promozione in A battendo in finale dei playoff proprio la Cremo, e che l’anno scorso nella massima serie ha lavorato alla guida del Torino.

Due sono i nomi nuovi, che si sposerebbero alla perfezione con la realtà di Cremona. Il primo è quello di Luca Gotti, che in Serie A ha allenato Lecce, Spezia e Udinese ed è tenuto in forte considerazione dalla dirigenza grigiorossa e potrebbe vedere l’eventuale scelta di Cremona come una sfida per rilanciarsi. Il secondo nome nuovo è quello di Roberto D’Aversa, che negli ultimi anni ha sempre lottato per salvarsi in Serie A con Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli e accetterebbe volentieri una panchina di una neopromossa di prestigio come la Cremonese. Infine, è poco probabile l’ipotesi suggestiva che porta a Daniele De Rossi, che in A ha guidato la Roma e fino a pochi giorni fa era addirittura uno dei candidati per la panchina della Nazionale.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata