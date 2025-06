Tragico incidente in Trentino, lungo la SS12 dei Brennero a Ala, per la precisione in frazione di Marani: a perdere la vita Roberto Basso, 41 anni di Viadana, molto conosciuto in zona perché lavorava per la Arti Grafiche Castello.

L’incidente è avvenuto sabato mattina: Roberto si trovava a bordo della sua moto e viaggiava da Verona verso Trento assieme ad un altro centauro, quando si è scontrato con un’automobile che arrivava invece da Trento. Roberto è stato ricoverato con l’elisoccorso in ospedale, al Santa Chiara di Trento, ma le sue condizioni sono parse subito disperate: è stato operato d’urgenza, nel tentativo di salvarlo ma le ferite riportate sono risultate fatali. Il decesso è stato comunicato nella serata di sabato.

In ospedale sono finiti, in condizioni meno gravi, anche l’altro 41enne motociclista che viaggiava al fianco di Roberto e un 65enne, alla guida dell’auto: entrambi sono ricoverati a Rovereto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ala e Mori oltre alle forze dell’ordine e ovviamente ai sanitari.

G.G.

