Tutto e il contrario di tutto: è il calciomercato, bellezza. Che si tratti di giocatori o allenatori, ogni giorno può esserci uno sviluppo inatteso, una trattiva avviata che prende improvvisamente altre strade oppure un’accelerata che diventa decisiva scrivendo l’inizio di un nuovo capitolo.

Quando si è in trattativa con un tecnico per affidargli la realizzazione del sogno, quello di competere in Serie A, ci possono essere ostacoli a ripetizione sul percorso, prima di raggiungere un comune intento: mantenere insieme la categoria, che per la Cremo significa riconquista dopo due anni di purgatorio, per il futuro allenatore grigiorosso un obiettivo da curriculum.

Confronti, scambi di opinione, rifiuti, ripensamenti, modifiche di accordi: l’intreccio grigiorosso prevede più soluzioni e i nomi in lizza restano quelli Nicola, Vanoli, Giampaolo, Gotti e D’Aversa. Alcuni più caldi, per non dire roventi (Nicola su tutti), altri tiepidi (Vanoli e D’Aversa).

Sì attendono risposte, nel bel mezzo di una trattativa che sta portando la Cremonese alle porte di luglio, mese di raduno e prime sudate al centro Arvedi. Da parte della società il messaggio è sempre stato chiaro con tutti i papabili e contattati: serve sposare il progetto, entrare in simbiosi con la realtà grigiorossa.

Nel frattempo, anche il calciomercato giocatori è pronto per entrare nel vivo. Dal 1° luglio si aprirà la sessione estive e le operazioni avviate in queste settimane potranno essere messe nero su bianco. I rumors danno la Cremonese già attiva, alla ricerca di elementi che possano rafforzare tutti i reparti. Molto interessati alla rosa grigiorossa sono soprattutto le big di Serie B: Palermo, Modena, Empoli hanno già messo nel mirino diversi giocatori reduci dalla scalata promozione. Anche dalle cessioni potrà arrivare linfa per un mercato che si annuncia a 360° per la futura Cremonese di Serie A.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata