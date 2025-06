Nella Sala Consiliare della Provincia di Cremona si è svolta la seconda riunione del Cantiere 1 – Identità e Marketing Territoriale, promosso nell’ambito dell’ATS Io Ci CRedo.

Questa seduta ha concentrato l’attenzione sul tema dell’attrattività delle imprese e sulle leve strategiche per favorire l’insediamento di nuove realtà economiche sul territorio cremonese. Ad aprire i lavori è stato il Prof. Paolo Rizzi, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e team leader del Cantiere, che ha sottolineato quanto il rafforzamento dell’identità territoriale e la valorizzazione turistica rappresentino strumenti essenziali per accrescere il potenziale attrattivo del territorio, rendendolo più competitivo e attrattivo per nuove imprese e investimenti. Nel corso dell’incontro sono intervenuti rappresentanti di istituzioni economiche e realtà imprenditoriali locali.

Il Dott. Marco Zanini per la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, l’Avv. Massimiliano Falanga per l’Associazione Industriali di Cremona e l’Arch. Roberto Bertoli per REI – Reindustria Innovazione hanno offerto contributi di grande valore, proponendo spunti operativi per strutturare strategie mirate all’attrazione di capitali e nuove iniziative imprenditoriali. Le riflessioni si sono concentrate sull’individuazione di strumenti e azioni concrete per favorire lo sviluppo locale, promuovendo la conoscenza del tessuto industriale e culturale del territorio e valorizzandone la posizione geografica strategica.

È emersa con forza la necessità di ridurre i tempi burocratici per facilitare l’insediamento aziendale, migliorare il dialogo tra investitori e amministrazioni comunali – in particolare con gli Uffici Tecnici – e realizzare una mappatura aggiornata delle aree disponibili, così da diventare sempre più competitivi nel panorama dell’attrattività territoriale. In quest’ottica, l’Arch. Roberto Bertoli ha illustrato il servizio dello sportello aree di REI – Reindustria Innovazione, uno strumento pensato per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di aree produttive, fornendo un supporto puntuale sulle disponibilità effettive e sulle migliori soluzioni localizzative per nuovi insediamenti. Particolarmente significativi gli interventi degli imprenditori presenti, che hanno condiviso esperienze e criticità incontrate nel percorso di insediamento e sviluppo. Liberatore Amelto, amministratore di Arva Srl, Walter Visigalli, General Manager di Coffee Technology Srl, e Fabio Rizzotti, General Manager di Seafood Umberto I SNC, hanno sottolineato l’importanza di potersi affidare a soggetti esperti, nel loro caso a REI – Reindustria Innovazione, ribadendo come il supporto tecnico-specialistico sia spesso determinante per orientarsi fra normative, burocrazia e opportunità. Tra le problematiche sollevate, è emersa con chiarezza anche la questione del reclutamento delle risorse umane e le difficoltà legate alla rigidità di alcune strutture pubbliche, che talvolta ostacolano lo sviluppo di piccole e medie imprese intenzionate a investire sul territorio. In chiusura, il Prof. Paolo Rizzi ha richiamato l’attenzione sulla necessità di raccogliere e strutturare proposte operative, da condividere in occasione della assise di ottobre, così da avviare azioni concrete capaci di generare effetti positivi sull’economia locale e sull’attrattività territoriale.

