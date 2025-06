E’ arrivata l’estate e, naturalmente, è tempo di vacanze anche per i cremonesi.

La crisi, infatti, pare non fermare la voglia di godersi qualche giorno di relax al mare o in montagna, con la famiglia o gli amici, in Italia o all’estero.

Le spiagge nostrane rimangono sempre una delle mete più ambite, ma c’è anche chi affronterà lunghi viaggi per andare alla scoperta di Paesi lontani.

Da Tenerife all’Umbria, passando per l’Isola d’Elba e le Cinque Terre, ecco dove e come i cremonesi trascorreranno le ferie estive.

