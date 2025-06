Una serata tra gusto, racconto e territorio. Si intitola Fasulin 4 Stagioni il primo episodio della rassegna Ospiti a Bordo, che mercoledì 2 luglio 2025 porterà sul ristorante galleggiante Molo53 un’esperienza culinaria dedicata ai sapori della Bassa. Al centro della cena sarà un ingrediente antico e identitario: il Fagiolino dall’Occhio di Pizzighettone, coltivato da secoli nella zona e oggi al centro di un attento recupero gastronomico e culturale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone, si propone come un viaggio attraverso la memoria alimentare del territorio. Non si tratta soltanto di degustare piatti tradizionali, ma di tuffarsi nella storia e comprendere come le ricette del passato possano ancora dialogare con il presente.

Il menù, sviluppato ad hoc per l’evento, prevede quattro portate a base di fagiolini: si parte con un hummus delicato con carote e pinzimonio, si prosegue con crocchette di fagiolini su crema di pomodorini gialli, fino ai Pisarei del Cinquecento – rivisitazione di un’antica ricetta con lardo, fagiolini e aromi storici – e si conclude con un’insalata estiva di fagiolini e verdure croccanti. In chiusura, spazio alla dolcezza con una sbrisolona accompagnata da zabaione allo Zibibbo.

L’evento rappresenta un’occasione originale per vivere il fiume Po da una prospettiva insolita, scoprendo allo stesso tempo storie, sapori e colture locali. Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare il Fagiolino dell’Occhio, presidio della cultura agricola pizzighettonese. Un’iniziativa che unisce convivialità, narrazione e valorizzazione del territorio, promuovendo il patrimonio gastronomico locale.

