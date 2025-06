Difendersi dalle truffe è possibile. Le tecniche adottate dai Truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi.

Sono tantissime le strategie usate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani e non solo: dalla finta perdita di gas, all’urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un inaspettato rimborso.

I malviventi infatti approfittano della sensibilità emotiva e della fragilità fisica delle persone per conquistare la fiducia delle vittime.

Facendosi interprete di questo fenomeno, sempre in forte espansione, la Fnp Cisl Asse del Po di Soresina “ha messo in campo un’apposita iniziativa, che si svolgerà Giovedì 26 giugno alle 18 con un incontro con la Cittadinanza per avere e dare chiarimenti sul come prevenire e difenderci dai truffatori” dichiara il segretario Gabriele Cima.

L’incontro si terrà presso la Sala del Podestà a Soresina. Al tavolo oltre la Segreteria Fnp Cisl Asse del Po, ci sarà il Comandante dei Carabinieri di Soresina, Andrea Guarino e la Delegata dell‘Adiconsum di Cremona, Pasqua Moro. Il Sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni, farà gli onori di casa.

“Tutti i Cittadini e gli Amministratori dei Comuni confinanti sono invitati a partecipare per approfondire l’argomento ed essere aggiornati sulle modalità con cui vanno respinti i tentativi di truffa e a chi rivolgersi nel caso si incorra in questa malaugurata situazione” conclude Cima.

