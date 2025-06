Prove in corso per il concerto inaugurale del Cremona Summer Festival, rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia in sinergia con i Comuni di Cremona-Crema-Casalmaggiore e con il supporto delle istituzioni culturali locali, che dal 24 giugno al 28 settembre allestirà oltre 50 eventi.

Il via stasera alle 21 nella Cattedrale di Cremona con lo University of London Graduate Consort che si esibirà insieme al Collegium Vocale di Crema diretto da Giampiero Innocente, eseguendo un programma polifonico su brani soprattutto inglesi composti tra il XVI e il XXI secolo.

La quindicesima edizione della rassegna coinvolge oltre duemila persone fra studenti, accompagnatori e docenti provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto la patria di Stradivari per perfezionarsi. Quest’anno, oltre ai concerti come di consueto ad ingresso gratuito per il pubblico, viene posto l’accento sulle masterclass.

Formazione, ma anche turismo: i partecipanti scopriranno le bellezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio. Tra gli eventi speciali si segnalano performance teatrali di opera tradizionale cinese, un Gran Gala Lirico e prestigiosi concorsi per archi e pianoforte. Il programma è disponibile sul sito web: cremonamusicfestival.it

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata