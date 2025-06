Si terrà nella splendida cornice di Livigno, nel cuore della Valtellina, il ritiro estivo della Cremonese in preparazione alla Serie A Enilive 2025/26. Dalla serata di sabato 26 luglio alla mattinata di lunedì 4 agosto i grigiorossi, che soggiorneranno presso l’Alpen Resort Bivio, avranno l’opportunità di lavorare in una vera e propria palestra a cielo aperto situata nell’altopiano più alto d’Europa, a circa 1.816 metri sul livello del mare.

Le sessioni di allenamento si terranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 in Aquagranda, che metterà a disposizione della Cremo il proprio campo in erba naturale mista ed una palestra attrezzata di oltre 350 mq.

Una location d’eccezione che in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ospiterà le gare di Snowboard e Freestyle. L’organizzazione del ritiro sarà a cura di Kairos Sport in collaborazione con Livigno Next.

La stagione 2025/26 inizierà con il raduno in programma al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” nel mese di luglio: la data esatta sarà annunciata successivamente.

