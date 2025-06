La gioia della fine degli esami che coincide inevitabilmente con il termine di una tappa importante della vita. Per molti studenti, l’ultima prova della maturità è questo e altro, un momento di emozione e liberazione. Questa mattina, seconda giornata di colloqui orali, siamo andati all’uscita del Liceo delle Scienze Umane Anguissola per sentire alcune impressioni, tra programmi per il futuro e vacanze estive, le prime, dopo anni, senza compiti. Tanti i respiri di sollievo tra chi ha sostenuto l’ultima prova, a volte con qualche rammarico per come sono andati gli scritti, altre con la soddisfazione di aver sostenuto, nel colloquio, una traccia tematica in linea con le aspettative.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata