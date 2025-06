Denunciato un uomo di 63 anni, residente in provincia di Brescia, per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza durante la guida. L’uomo è stato fermato ieri sera poco dopo le 23.00 dalla pattuglia della Radiomobile di Casalmaggiore sulla strada provinciale 33 a Pieve San Giacomo, avendo notato l’auto che procedeva in maniera irregolare.

Durante l’identificazione i militari hanno notato un forte odore di alcol provenire dall’abitacolo, oltre a chiari sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza, compresa la difficoltà nel parlare da parte dell’uomo. La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca.

