Bankitalia, Caldarella “Per la Sicilia 2024 è stato un anno positivo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il 2024 è stato per la Sicilia un anno positivo, l’attività economica è cresciuta dell’1,3%, con un ritmo lievemente inferiore rispetto allo scorso anno, ma più sostenuto rispetto all’Italia, il cui Pil è cresciuto dello 0,7%”. Così Milena Caldarella, direttrice della sede di Banca di Italia di Palermo, a margine dei lavori di questa mattina, nella sede di Via Cavour, in occasione della presentazione del report siciliano sull’economia dell’Isola. “A contribuire a questa crescita – ha proseguito – sono stati diversi fattori: dalle costruzioni, con l’espansione delle attività legate alle opere pubbliche, anche per effetto del Pnrr, e nei servizi, soprattutto nel trasporto aereo e nel turismo, per quanto riguarda la domanda estera”, ha spiegato, “bene anche l’industria, con un andamento positivo. L’agricoltura, invece, cresce meno degli altri settori, dovuto a un calo produttivo che risente della siccità che ha caratterizzato il 2024. Positivo anche l’andamento dell’occupazione, che ha riguardato prevalentemente la componente del lavoro autonomo in tutti i settori economici. La riduzione delle persone in cerca di occupazione ha ridotto il tasso di disoccupazione di circa 3 punti percentuali, per un totale del 13% un valore basso che però non ci deve fare dimenticare che è un valore doppio rispetto a quello dell’Italia”, ha concluso.

xd5/col3/mca1