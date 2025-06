Cagliari, lo trovano ustionato in strada con l’auto in fiamme: 69enne in fin di vita

(Adnkronos) – Giallo nel Cagliaritano dove un uomo oggi verso le 7 è stato ritrovato in fin di vita con gravi ustioni. Il 69enne aveva ustioni di secondo e terzo grado estese su tutto il corpo e si trovava all’ingresso di Sestu, vicino a un supermercato della ex 131. Poco distante, vicino all’ecocentro comunale, c’era la sua auto in fiamme e a qualche metro dal rogo sono stati trovati i documenti della macchina e dell’uomo, originario di Guasila e già noto alle forze dell’ordine.

Mentre i vigili del fuoco si occupavano di spegnere l’incendio che ha distrutto l’auto, il personale del 118 ha accompagnato al Policlinico di Monserrato il ferito, in condizioni critiche. Da lì dovrebbe essere trasferito dagli specialisti del Centro ustioni dell’Aou di Sassari.

Nel frattempo i Carabinieri stanno cercando di capire come si siano svolti i fatti e scoprire se ci sia stato il coinvolgimento di altre persone.