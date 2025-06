Campi Flegrei, De Luca “Bene se ci sono nuove risorse”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Per adesso non abbiamo grandi preoccupazioni, la situazione nei Campi Flegrei è quella che abbiamo registrato nei mesi scorsi. Dovevamo fare un lavoro attento con la Protezione civile, per dare informazione continua ai nostri cittadini per i luoghi di raccolta in caso di necessità. Questo lavoro è pienamente in corso. Poi, ovviamente, se ci saranno risorse per fare investimenti anche nelle infrastrutture, sarà un risultato in più”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a Palazzo Santa Lucia a Napoli, a margine di una conferenza stampa in cui è stato illustrato il programma Iridelab, relativo all’uso dei dati satellitari nella pubblica amministrazione, parla anche del bradisismo nei Campi Flegrei alla vigilia delle audizioni previste domani in Prefettura a Napoli da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. “La terra si muove, quello che si muove sopra è tutto da verificare – dice il governatore -. Domani ci sarà questo incontro, la nostra Protezione civile è impegnata pienamente a seguire l’evoluzione della situazione nei Campi Flegrei”.

