Terzo giorno di orali di maturità per i ragazzi delle classi quinte: i festeggiamenti continuano anche al Torriani, dove amici e parenti aspettano i maturandi all’uscita, pronti ad accoglierli con sorprese e – in qualche caso – anche scherzi, per rendere ancora più memorabile la conclusione del percorso scolastico. Si tratta di un momento particolarmente speciale per questa annata, che per la maggior parte è composta da ragazzi che non hanno mai affrontato un esame scolastico prima d’ora, visto il mancato esame di terza media nel 2020 causa Covid.

Tra gli studenti c’è chi ha optato per un’uscita in grande stile con fumogeni colorati, prontamente “rovinata” – si fa per dire – dai lanci di segatura e passata di pomodoro degli amici. Molti, dopo la meritata vacanza al mare – Spagna e Grecia le più gettonate – entreranno direttamente nel mondo del lavoro.

Per alcuni, la maturità è un momento condiviso tra amici di una vita: è il caso di due ragazzi, che dall’essere compagni di squadra di basket e di tiri al campetto, si sono trovati in classe assieme, e hanno infine affrontato l’esame orale lo stesso giorno.

I ragazzi sono sorridenti e portano bei ricordi dei 5 anni passati al Torriani: “Anni bellissimi, li rifarei tutti da capo, se ci fosse la classe sesta firmerei adesso per farla”, racconta uno studente appena uscito dall’orale. Un compagno aggiunge: “Sono fiero di com’è andata, sono fiero della scuola e dell’indirizzo che ho scelto. Devo ringraziare tutti i professori e tutti i compagni.”

