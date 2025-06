E’ arrivata la risposta dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa a seguito delle segnalazioni presentate da tre consiglieri cremonesi dopo l’incontro tenutosi in Comune a Cremona. Previsto l’impegno sull’aumento della formazione nel 2026: aumenteranno i corsi per agenti a cui si aggiungeranno quelli per ufficiali e comandanti. Soddisfatto Matteo Piloni che precisa però: “L’assessore tergiversa sulla richiesta di una disciplina uniforme sulle dotazioni. La formazione rappresenta un aspetto poco noto ma fondamentale per garantire maggiore efficacia e preparazione alle forze in campo e su questi impegni vigileremo con attenzione. Purtroppo, invece, non abbiamo avuto riscontro sulla questione delle risorse: nessuna certezza, nessun impegno concreto. Su questo fronte ci attiveremo noi durante l’assestamento di bilancio, che sarà l’occasione per la Giunta di assumersi finalmente impegni chiari e verificabili”.

Soddisfazione anche da parte di Marcello Ventura: “Accolgo con favore il riscontro dell’Assessorato regionale alla Sicurezza in merito alle tematiche della Polizia Locale nell’area del Cremonese. La recente attivazione del Tavolo di consultazione e il potenziamento dei percorsi formativi, anche in modalità decentrata, rappresentano un concreto passo avanti verso un sistema di sicurezza urbana più integrato ed efficiente. Importante l’impegno della Regione nel sostenere i Comuni, sia con risorse economiche sia con strumenti di coordinamento, valorizzando le specificità territoriali. L’attenzione alla formazione degli agenti e all’uniformità delle dotazioni operative dimostra una visione chiara e pragmatica. Continueremo a vigilare affinché queste politiche producano effetti tangibili anche nel nostro territorio” dice il consigliere di Fratelli d’Italia.

Bene la risposta di La Russa anche per Riccardo Vitari (Lega): “L’assessore ci ha ricordato l’importanza del Tavolo regionale che promuove i servizi di polizia locale dei Comuni lombardi, ponendo le basi per sinergie tra gli interventi statali, regionali e locali di sicurezza urbana. Ha sottolineato come la formazione degli agenti, obbligatoria nei Comuni, sia fondamentale per lo svolgimento delle attività di servizio, anche per ragioni di sicurezza sul lavoro, oltre che per la qualità del servizio offerto ai cittadini. Per questo motivo la Regione ha stipulato una convenzione con Polis-Lombardia per attuare la formazione del personale attraverso gli enti locali. Nell’ultimo triennio, Polis-Lombardia, in accordo con la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia, si è data la priorità di incentivare la realizzazione dei Moduli 1 della formazione regionale di base per agenti. Per il 2026 l’Assessorato si è posto l’obiettivo di incrementare le risorse destinate alla formazione; ha pianificato un congruo numero di corsi per agenti; ha previsto uno specifico percorso per Ufficiali, che si aggiunge a quello in svolgimento presso il Comando di Monza; vuole inoltre organizzare un percorso per Comandanti e Responsabili di servizio”.

