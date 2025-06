Qual è lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di largo Moreni? A chiederlo è il consigliere comunale Chiara Capelletti (Fdi), che ha presentato un’interrogazione a risposta orale sull’argomento. Il cantiere, che coinvolge anche via del Porto e largo Marinai d’Italia, finanziato attraverso fondi Pnrr per un importo complessivo di circa 1,9 milioni di euro, di cui oltre 1,4 destinati proprio a largo Moreni, è partito a gennaio.

“I lavori avrebbero dovuto restituire ai cittadini un’area rinnovata e funzionale entro il mese di agosto, con aperture parziali a seconda dello stato di avanzamento dei lavori” commenta Capelletti. “Se da un lato posso constatare il completamento dell’intervento su via del Porto e Largo Marinai d’Italia con la riapertura del traffico, dall’altro non posso non sottolineare come su largo Moreni la situazione appaia ferma e incerta. Il cantiere sembra aver subito una battuta d’arresto e le rassicurazioni date in fase iniziale oggi appaiono, purtroppo, lontane dalla realtà dei fatti”.

Una situazione che sta provocando pioggia di lamentele in città: “Sono sempre di più i cittadini, i commercianti e gli operatori della zona che manifestano insofferenza e preoccupazione per un cantiere che, oltre a creare disagi quotidiani, rischia di compromettere la vivibilità e la funzionalità di un incrocio strategico per la mobilità urbana” continua Capelletti. “Sorgono quindi forti dubbi sulle tempistiche inizialmente annunciate, e i lavori sembrano procedere con una lentezza che desta non pochi interrogativi.

Con la mia interrogazione ho chiesto all’assessore competente di fornire risposte puntuali su più fronti: se i lavori stiano realmente procedendo secondo il cronoprogramma ufficiale; se sono state attivate delle aperture parziali, che testimonierebbero un buon stato di avanzamento dei lavori e quindi fugherebbero le preoccupazioni emergenti; in caso contrario, invece, se non stiano emergendo difficoltà nella prosecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.

Va anche sottolineato che nel comparto sud della città si concentrano oggi numerosi cantieri, che stanno incidendo pesantemente sulla viabilità e sulla vivibilità quotidiana di interi quartieri. In questi giorni dobbiamo anche aggiungere la chiusura di Viale Po per le bancarelle di San Pietro; quartiere Po si appresta dunque a vivere un week end caldissimo, non solo per le temperature del meteo stagionale.

È comprensibile che alcune opere comportino disagi inevitabili, soprattutto quando si tratta di interventi urgenti o legati a imprevisti. Tuttavia, altri cantieri si sarebbero potuti programmare con maggiore attenzione, evitando sovrapposizioni e prevedendo tempi e modalità meno impattanti per residenti, attività commerciali e lavoratori. Cremona ha bisogno di un’amministrazione che rispetti tempi e cittadini. E che magari sappia utilizzare meglio l’agenda” conclude la consigliera.

