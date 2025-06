Ci sono turisti che non si lasciano scoraggiare e avventori nei bar che non rinunciano ad un aperitivo, anche se alcolico. Ma il grande caldo non concede tregua. In centro a Cremona piazze svuotate per le temperature altissime, in mattinata 35 gradi all’ombra. L’afa e l’umidità rendono le giornate impossibili, soprattutto agli anziani.

Così Andrea Boarato, meteorologo: “L’anticiclone africano stai nvestendo con molta forza il nostro Paese, con valori che nei prossimi giorni andranno solo ad aumentare. Una forte ondata di caldo, è proprio il caso di dirlo. Con temperature che localmente raggiungono anche i 37 e 38 gradi sulla Pianura Padana, con anche qualche punta che potrebbe essere leggermente sopra. Per la provincia di Cremona c’è poca differenza rispetto agli altri territori, anche se qui abbiamo un passaggio temporalesco – possibile, ma non certo – questa sera. L’eventuale refrigerio tuttavia si concluderà già subito nella giornata di domani, quando avremo una rimonta potente dell’anticiclone e quindi un rialzo delle temperature notevole. La ventilazione e l’umidità saranno favorevoli all’accentuazione di questo caldo e quindi le temperature a Cremona nel fine settimana arriveranno ai 37 gradi e con punte locali di 39″

Per avere un po’ di sollievo bisognerà aspettare almeno la fine della settimana: qualche movimento temporalesco potrebbe arrivare nella prima decade di luglio, anche se è difficile dire con esattezza cosa accadrà.

Continua Boarato: “I tre giorni peggiori sono da venerdì a domenica. Tendenzialmente tra martedì e mercoledì della prossima settimana potrebbero esserci i primi temporali di calore sulle Alpi, che andranno un po’ a mescolare tutto e potranno permettere un ritorno verso la normalità”.

