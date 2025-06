Dalle ore 8 di venerdì 27 giugno riapre al transito il tratto di via Massarotti all’incrocio con via Trebbia. L’interruzione del traffico si era resa necessaria nei giorni scorsi per consentire agli addetti delle ditte incaricate da A2A di intervenire sulla rete del teleriscaldamento in modo che potessero chiudere una grossa perdita di acqua.

L’urgenza di questi lavori è stata determinata dalla necessità di risolvere in via definitiva il problema verificatosi così da evitare un’ulteriore perdita di acqua, nonché i danni che avrebbe provocato il conseguente dilavamento del sottosuolo.

Da subito era stato garantito che i lavori si sarebbero conclusi prima di sabato 28 giugno e così è avvenuto.

