Sotto il sole cocente di piazza Stradivari ultimi ritocchi per il palco che giovedì sera ospiterà la 7a edizione della Stradeejay. L’evento darà il via alla nuova edizione dei giovedì d’estate a Cremona, l’iniziativa di Botteghe del Centro – Confcommercio che anima il centro della città. Anima della serata come sempre Andrea e Michele di Radio Deejay.

Guest star Dj Aladyn con il suo progetto Selectavision, un mix live audio/video e Fabio Volo, pronto a far cantare la piazza tra hit italiane, rock e hip-hop. Non mancheranno i 33 DJ cremonesi che suoneranno per la piazza.

Musica ma anche buon cibo perché torna anche Largo Bocconcino. All’ombr< dell’abside del Duomo di Cremona, tutti i giovedì 300 posti a sedere dove vengono proposti piatti della tradizione, con un mix di contaminazione etnica, accompagnati da aperitivi e vini di qualità.

In Corso Garibaldi ci sarà il mercato artigianale e in Corso Cavour i negozi di quartiere. Ai giardini di piazza Roma animazioni, giochi da tavolo e di ruolo (Buca del Coboldo), giochi storici (Energia Ludica) , costruzioni Lego e Accademia scacchi.

In corso Campi l’atelier fotografico promosso e gestito dal Collettivo 50 millimetri in collaborazione con Agropolis; la salita sul torrazzo sarà aperta dalle 20 alle 23. Poi spazio a danza, teatro e fumetti. Una grande festa per uno degli appuntamenti più amati dai cremonesi.

Nicoletta Tosato

