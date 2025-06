E’ arrivata la nomina ufficiale dal ministero della cultura di Andrea Cigni a sovrintendente del teatro lirico di Cagliari. Un nuovo prestigioso incarico, dopo la direzione del teatro Ponchielli di Cremona, dove è rimasto per circa quattro anni e mezzo. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di segretario artistico per l’opera presso il teatro Grande di Brescia.

Classe 1974, toscano, formazione al Dams di Bologna, Cigni ha mosso i primi passi come attore, mimo e assistente alla regia. Il debutto nell’opera lirica arriva nel 2006 con Andromeda Liberata di Vivaldi, messa in scena a Cremona. L’anno seguente è la volta de L’Orfeo di Monteverdi. Da quel momento il teatro musicale diventa la sua casa stabile con oltre quaranta titoli all’attivo, firmati nei più diversi contesti internazionali.

Accanto alla regia, un impegno costante nella formazione e nella progettazione culturale. Cigni è stato direttore del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, dove insegna Arte scenica, Drammaturgia musicale, Diritto e Management dello spettacolo. Ha diretto per tre anni l’Orizzonti Festival di Chiusi, dedicato alle nuove creazioni nelle arti performative.

Silvia Galli

