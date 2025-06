Poste Italiane rafforza la propria rete logistica nella provincia di Cremona con l’ingresso in servizio di 41 nuovi portalettere per consolidare la struttura organizzativa e far fronte al significativo aumento dei volumi di pacchi consegnati sul territorio.

La selezione ha coinvolto personale con esperienza pregressa in azienda che aveva già ricoperto il ruolo di portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato per almeno sei mesi. Una scelta che valorizza le competenze acquisite sul campo e rappresenta un passo concreto verso la stabilizzazione occupazionale.

Stefano Colombo fa parte dei nuovi ingressi a tempo indeterminato ed è uno degli oltre 190 portalettere in servizio in provincia di Cremona. Stefano ha 29 anni, vive in provincia di Cremona dove ha studiato Musicologia. Inizialmente ha svolto il lavoro di portalettere presso il centro di distribuzione di Cremona mentre studiava e ad ottobre 2024 è stato assunto a tempo indeterminato nel centro di Soresina. “Il mio lavoro mi piace perché sono una persona abitudinaria; mi piace lavorare nella stessa zona dove sono diventato un punto di riferimento per le persone che ormai mi conoscono e si fidano. I primi tempi ho lavorato presso il centro di recapito di Cremona dove ho imparato ogni giorno attività nuove. Ora sono a Soresina dove mi trovo molto bene. Siamo un gruppo giovane, quasi tutti coetanei, guidati da un responsabile e caposquadra che hanno svolto il lavoro di portalettere e quindi conoscono bene le attività che svolgiamo tutti i giorni, portando grande rispetto per quello che facciamo. E’ importante poter contare su un lavoro stabile – conclude Stefano – perché mi permette di realizzare piccoli sogni ma soprattutto di continuare a coltivare la mia passione che è la musica”.

Le nuove assunzioni si inseriscono in un contesto di forte crescita: nei primi tre mesi del 2025, il Gruppo – guidato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – ha consegnato 77 milioni di pacchi a livello nazionale, con un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. In provincia di Cremona, l’aumento dei pacchi consegnati ha raggiunto il +22%, confermando la centralità del territorio nel sistema logistico di Poste Italiane.

Poste Italiane in provincia di Cremona può contare su una rete logistica composta da 5 Centri e presidi di distribuzione, supportata da una flotta di cui il 70% a basso impatto ambientale. A questo si affianca la rete Punto Poste, che include oltre 18.000 punti di ritiro in tutta Italia tra attività commerciali e Lockers. Nella sola provincia di Cremona sono presenti oltre 90 esercizi aderenti – tabaccherie, bar, cartolerie ed edicole – che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità.

