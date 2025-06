Lnd Sicilia, Morgana “È stata una stagione straordinaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “È stata una stagione straordinaria per le cose che abbiamo messo in campo ed i risultati sportivi ottenuti: portiamo tre squadre in Serie D, abbiamo fatto campionati importanti in Eccellenza e Promozione e non possiamo che esprimere assoluta soddisfazione”. A dirlo è il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana margine della terza edizione della Festa del calcio siciliano, tenutasi nella sede della Lnd Sicilia a Ficarazzi.

