Nelle scorse settimane sono stati assegnati i nuovi incarichi dirigenziali della polizia locale provinciale di Cremona: il presidente Roberto Mariani ha affidato a Chiara Fusari – riconfermata – e a Paolo Trentarossi gli incarichi di comandante e vice comandante.

Fusari era già stata nominata comandante un anno fa, in sostituzione dell’uscente Salvatore Guzzardo. Per lei, quindi, una riconferma gradita. Devo ringraziare l’amministrazione provinciale, nella persona del presidente, Roberto Mariani, per la fiducia e la stima dimostrate con la riconferma del mio incarico a Comandante” sottolinea Fusari. “Accolgo questo rinnovo con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza e nell’importanza del ruolo che ricopro, al servizio della comunità e del territorio.

Continuerò comunque a lavorare con dedizione, con trasparenza e con spirito di collaborazione anche con le altre forze di Polizia, per garantire sempre la sicurezza, la tutela dell’ambiente e il rispetto delle leggi, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione e dell’Ente”.

Novità invece quella di vice comandante, ruolo nel quale Trentarossi va a sostituire il suo predecessore, Marco Sperzaga, andato in pensione. “Gli obiettivi principali sono quelli della tutela dell’ambiente, quindi punto a una intensificazione delle attività legate all’ambiente e ittico-venatorie” evidenzia Trentarossi.

“Provengo anche da una nomina precedente, che era quella di responsabile del piano di contenimento dei cinghiali sul territorio provinciale, sulla quale negli ultimi anni ho lavorato molto. Ringrazio il Presidente della Provincia Mariani per il ruolo che mi ha conferito e metto a disposizione le mie competenze, le mie capacità e la mia voglia di fare” conclude.

