In attesa di sfamare gli appetiti dei tifosi sull’allestimento della nuova rosa e la definizione del nuovo allenatore, la Cremonese aggiunge ingredienti alla prossima preseason, anzi, mette sul piatto un vero e proprio antipasto di Serie A.

Sabato 26 luglio alle 16:00, nella località di Prato allo Stelvio in provincia di Bolzano, i grigiorossi scenderanno in campo per un test amichevole contro il Torino.

Per la Cremo, che sarà reduce dal primo tour de force fisico al centro Arvedi, si tratterà di un’amichevole in quota che rappresenta una sorta di déjà vu: anche un anno fa ci fu un passaggio di testimone in altura con i granata.

All’epoca, la sede del duello preseason fu Pinzolo.

Stavolta le coordinate del test amichevole si spostano verso Bolzano e dopo il match per i grigiorossi ci sarà il definitivo trasferimento verso Livigno, sede del ritiro estivo.

La preparazione in altura proseguirà quindi fino alla mattinata di lunedì 4 agosto.

