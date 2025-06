Il nuovo coordinatore regionale responsabile di Sport e Salute di regione Lombardia Francesco Toscano ieri era a Cremona per visitare e conoscere le realtà del territorio. In mattinata si è incontrato con il nuovo Delegato Coni di Cremona Alberto Lancetti insieme al delegato uscente Tiziano Zini e al coordinatore dei delegati lombardi, il cremasco Fabiano Gerevini. L’incontro è avvenuto nella sede di via Fabio Filzi.

Toscano ha espresso massima volontà a collaborare e a garantire il pieno supporto al Coni provinciale, nel rispetto della specificità e degli intenti che i due organismi perseguono. Tanti gli argomenti trattati inerenti la nostra realtà locale e regionale.

Il nuovo coordinatore ha poi incontrato la professoressa Maria Guarino, referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona per l’area Benessere dello Studente ed Educazione alla salute. Le progettualità, come scuola attiva kids e junior, Giochi della gioventù e competizioni sportive scolastiche, vanno sempre più potenziate sul territorio e anche in questo i rapporti di massima collaborazione e supporto rimangono centrali per il raggiungimento degli obiettivi nell’interesse degli alunni.

Dopo una breve visita in una delle società canottieri, Toscano ha incontrato l’assessore con delega a Commercio, Mobilità e Sport Luca Zanacchi. Il confronto ha toccato molte tematiche: cruciale la complessa sfida che attende il mondo dell’associazionismo sportivo nei prossimi mesi. La riforma dello sport investe infatti tutti gli ambiti dell’associazionismo: dalla sicurezza, all’adeguamento dei contratti dei lavoratori, alla concessione sugli impianti, solo per citarne alcuni.

L’assessore ha quindi ribadito l’imprescindibile supporto di Sport e Salute per “accompagnare” le società sportive in questa transizione, richiamando anche la presenza di Sport e Salute all’interno del Comitato della Consulta dello Sport. Il coordinatore ha ribadito il pieno appoggio, richiamando anche l’attenzione ai bandi in essere e futuri, fronte su cui il Comune è molto attento e propositivo.

Nei prossimi mesi, presumibilmente con l’avvio della stagione sportiva, il coordinatore tornerà a Cremona per incontrare tutte le realtà sportive, organismi sportivi, società, associazioni ed istituzioni.

