Novità in tema di viabilità a Cremona. Finalmente una buona notizia, ossia che in mattinata riaperto completamente l’incrocio tra via Massarotti e via Trebbia, novità importante e positiva in vista dell’arrivo delle bancarelle di San Pietro nel weekend. L’interruzione del traffico si era resa necessaria nei giorni scorsi per consentire agli addetti delle ditte incaricate da A2A di intervenire sulla rete del teleriscaldamento in modo che potessero chiudere una grossa perdita di acqua. L’urgenza di questi lavori è stata determinata dalla necessità di risolvere in via definitiva il problema verificatosi così da evitare un’ulteriore perdita di acqua, nonché i danni che avrebbe provocato il conseguente dilavamento del sottosuolo.

Capitolo Largo Moreni dove è in corso la ridefinizione della viabilità nel comparto con messa in sicurezza automobilistica, ciclistica e pedonale. Cantiere che verrà smantellato a fine agosto.

Quanto a Via Bergamo, dove si costruendo una grossa vasca di laminazione per scongiurare gli allagamenti nell’area, il cantiere così come lo vediamo oggi si protrarrà sino a fine luglio, poi ci sarà una nuova fase con un alleggerimento del cantiere.

Una messa in sicurezza importante per la cittadinanza, ha detto dice l’assessore di competenza Luca Zanacchi.

