Procede a pieno ritmo il lavoro della Polizia Provinciale di Cremona in merito al monitoraggio e in alcuni casi anche al contenimento della fauna selvatica. Negli ultimi tempi emerge una crescita notevole dei lupi. “Insieme a Regione Lombardia abbiamo attivato un progetto di monitoraggio, perché la presenza del lupo nel nostro territorio è un tema molto attuale” spiega la comandante, Chiara Fusari.

I numeri sono quindi importanti. Già oltre 30 gli esemplari segnalati sul territorio da inizio dell’anno. “Lupo che è sempre più presente sul nostro territorio, tant’è vero che da inizio dell’anno abbiamo circa 35 segnalazioni certificate, quindi con foto e video” aggiunge il vice, Paolo Trentarossi.

“Questa presenza e questa convivenza con l’uomo diventa sempre più comune. Per questo è importante porre in essere una serie di attività di monitoraggio”.

Dall’altra parte resta una battaglia fondamentale quella della lotta alla peste suina con il contenimento del cinghiale. “In questo caso i numeri sono davvero elevatissimi, ma per fortuna da un anno a questa parte anche il lavoro di contenimento ha avuto un grande impulso” continua Trentarossi. “Per il contrasto della Psa abbiamo attivato fin dall’inizio dell’anno ma anche negli anni precedenti una serie di attività di controllo e di depopolamento del cinghiale”.

A questo proposito, lo scorso anno “sono stati abbattuti 318 cinghiali, mentre dall’inizio di quest’anno ad oggi i cinghiali abbattuti sul nostro territorio sono 84” continua il vice comandante. “E’ un numero importante perché significa che l’attività è stata fatta in maniera capillare ed eccellente, anche con l’ausilio di volontari che si sono spesi in maniera importante per portare avanti questo risultato”.

Laura Bosio

