E’ morto a 66 anni Romano Ravasi, storico patron della Trattoria Mellini di via Bissolati. Il locale ha chiuso nel settembre 2022 e proponeva piatti tipici cremonesi. Era un punto di riferimento per la ristorazione locale. Era stato aperto nel 1906 sotto l’insegna “trattoria della Villetta” da Francesco Mellini. A lui sono succeduti ai fornelli la moglie Maddalena, il figlio Giovanni e per l’appunto Ravasi insieme alla moglie Teresa.

La camera ardente di Ravasi sarà allestita nel piazzale della Croce Rossa a Cremona lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

