Annullati i fuochi d’artificio di San Pietro.

Lo spettacolo pirotecnico molto caro ai cremonesi che sancisce i festeggiamenti per San Pietro avrebbe dovuto prendere il via alle 22.45 ma nulla è successo. I fuochi d’artificio sarebbero stati annullati per motivi di sicurezza.

Tanti i cremonesi che si erano già radunati in via Portinari del Po pronti, con lo sguardo all’insù, per lo spettacolo che illumina tradizionalmente il cielo di Cremona per San Pietro.

Appuntamento – per questo 2025 – saltato.

© Riproduzione riservata