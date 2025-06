Domenica mattina al Boschetto è sembrato di prendere parte viva di un quadro, e che quadro. “La colazione sull’erba” di Édouard Manet, uno dei capolavori dell’artista. E invece questa colazione sull’erba è stata a Cremona, precisamente alla località Ponte Alto di via Boschetto dove è andato in scena per la prima volta “Colazioni Benessere”, momento di ritrovo e ristoro (dalle 8 alle 11) in mezzo alla natura organizzato dall’Azienda Agricola Maghenzani. Una colazione immersi nella natura tra i profumi, gli aromi ed i colori delle erbe officinali di produzione della azienda agricola con una colorata e profumata auto-raccolta di queste preziose piante. Una vera e propria colazione a chilometro zero con un vassoio con dentro: crostata di frolla con composta di more, crostini di pomodorini e basilico (per la colazione più salata), nettare di fragole, the caldo alla menta, frutti di bosco di fresca raccolta.

Il tutto da assaporare tra le erbe aromatiche in comodi salottini di paglia, riparati dal sole. Un grande successo tra i cremonesi che sono accorsi per provare quest’esperienza insolita, a cinque minuti di bici dal centro città. Presente oltre che a Gianna Balestra e Giulia e Luca Maghenzani anche il presidente del comitato quartiere Boschetto Luigi Armillotta che ha sottolineato l’importanza per tutta la città (e non solo per il quartiere) di iniziative come questa. Fband

