Grande cinema su CR1 domenica 29 giugno: alle 21 va in onda infatti “L’imprendibile signor 880” (Mister 880) un film del 1950 diretto da Edmund Goulding. La sceneggiatura di Robert Riskin fu tratta da un reportage di St Clair McKelway per il New Yorker, relativo ad un fatto realmente accaduto. I Servizi Segreti del Dipartimento del Tesoro non riescono ad acciuffare, da dieci anni, il falsario soprannominato 880. Per una storia avvincente da vivere sul Canale 19.

