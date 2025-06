A2A, nel 2024 generato un valore economico di 270 mln a Bergamo

BERGAMO (ITALPRESS) – Si consolida ulteriormente il legame tra A2A e Bergamo. Nel 2024, il Gruppo ha generato un valore economico sul territorio per quasi 270 milioni di euro, in crescita del 64,5% rispetto all’anno precedente, e oltre 42 milioni di euro di investimenti: i numeri sono emersi in occasione della presentazione del decimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Bergamasco.

(video in collaborazione con A2A)

