Agroalimentare, l’Italia protagonista al Summer Fancy Food di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Anche quest’anno l’Italia è stata protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante evento del Nord America dedicato all’agroalimentare.

Il Padiglione Italia, con 350 stand su due piani, ha presentato il meglio del Made in Italy sotto il claim “The Extraordinary Italian Taste”.

All’inaugurazione, tra gli altri, hanno partecipato anche il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, Il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e il Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele.

