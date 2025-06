In merito all’annullamento dello spettacolo pirotecnico per la fiera di San Pietro, interviene con una nota stampa il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. “La decisione di annullare lo spettacolo non è stata comunicata in alcun modo, né preventivamente né attraverso i canali ufficiali o i media locali. Famiglie e cittadini di tutte le età si sono presentati lungo il Po, aspettando inutilmente uno spettacolo che non si è mai svolto, senza alcun avviso o informazione ufficiale. È stato soltanto tramite il passaparola e alcune fonti locali che si è venuti a conoscenza dell’annullamento” si legge.

Da quanto si apprende, la scelta sarebbe stata presa a seguito di un incendio scoppiato durante un evento pirotecnico a Pizzighettone, che ha sollevato legittime preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Una decisione che, se basata su valutazioni tecniche serie, può essere comprensibile. Ciò che però risulta difficile da capire è come mai l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario informare tempestivamente i cittadini, lasciandoli così all’oscuro fino all’ultimo momento.

Marco Olzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, sottolinea come, in situazioni che riguardano la sicurezza e la gestione di eventi pubblici, la trasparenza e una comunicazione chiara non siano un optional, ma un dovere verso la comunità. “Non è questione di fuochi d’artificio, ma di rispetto e metodo. Quando si prendono decisioni che coinvolgono la comunità, la responsabilità politica non può limitarsi al “non si sapeva””, afferma Marco Olzi.

Infine la nota stampa conclude con un monito: “Non è accettabile che una decisione di tale importanza venga comunicata solo a mezzo di voci non ufficiali, lasciando i cremonesi nel dubbio e nel disagio. Per questo chiediamo all’Amministrazione di chiarire chi ha preso la decisione, su quali basi tecniche si è fondata e soprattutto perché non sia stata comunicata in modo tempestivo e ufficiale. Vogliamo inoltre sapere se e come sono state utilizzate le risorse pubbliche destinate allo spettacolo e se si prevede di recuperarle o destinarle ad altre iniziative per la città”.

