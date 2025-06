A Cremona è stata inaugurata un’opera murale di Mr. Wany nel sottopasso di Via Bergamo. Riconosciuto come una figura di spicco nel graffiti writing italiano, Mr. Wany ha realizzato un’opera site-specific che rende omaggio all’identità cremonese. Simboli, riferimenti storici e iconografie locali si intrecciano sulla parete, frutto di un intenso confronto con i giovani dello spazio CRAB, convertendo un semplice luogo di passaggio in un vero e proprio punto di riferimento artistico e culturale per la città.

Questo intervento è il culmine del terzo laboratorio del progetto “Trasformare i muri, trasformare la città: il potere rigeneratore dell’Urban Art”, promosso da Coop. Nazareth Cremona in collaborazione con Coop Cosper, Arci Cremona, il Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona, e con il supporto di The True Quality. L’iniziativa mira a posizionare l’arte urbana al centro della vita cittadina, usandola come motore di riqualificazione creativa, incontro giovanile e partecipazione attiva, valorizzando i talenti emergenti e promuovendo nuove espressioni negli spazi pubblici.

Il Comune di Cremona, tramite il Centro Quartieri e Beni Comuni, ha supportato attivamente questo percorso, riconoscendo il ruolo della Street Art nel dare nuova anima alle strade e nel favorire il dialogo civico. Questa sinergia evidenzia un vivace tessuto di Cremona Arte Urbana, un insieme di progetti che sfruttano l’arte di strada per aggregazione e socializzazione.

L’opera di Mr. Wany rappresenta inoltre la prima grande opera dell’edizione cremonese di LINK – Urban Art Festival, un evento nato a Brescia nel 2016 che ha già coinvolto oltre 80 artisti internazionali. LINK conferma come l’arte possa conferire nuovo significato a luoghi anonimi, diventando strumento di relazione e cambiamento.

Il percorso di “Trasformare i muri, trasformare la città: il potere rigeneratore dell’Urban Art” si concluderà con un appuntamento durante l’Arci Festa che si terrà dal 25 luglio al 4 agosto nel Parco Didattico Scout.

