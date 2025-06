Calenda “Propongo un patto per riscrivere seconda parte Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia non funziona più niente, il 36 per cento degli italiani è convinto che ci voglia una dittatura perché la democrazia non funziona più, le riforme non si riescono a fare, quello che proponiamo è di fare un grande patto repubblicano con l’elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri, che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione, il funzionamento dello Stato, le Regioni”. Lo ha detto il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa “L’unica strada per le riforme, Assemblea Costituente”.

xc9/tvi/mca2