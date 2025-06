ROMA (ITALPRESS) – Tappeti floreali realizzati con diversi materiali sono stati allestiti per il Giubileo delle Pro Loco e la grande Infiorata in Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. Petali, fiori freschi, segatura colorata e materiali naturali hanno dato vita a composizioni artistiche, eseguite con diverse tecniche e stili regionali.

