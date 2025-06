Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, uccisi due pompieri: trovato morto killer

(Adnkronos) – Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo ferito a colpi d’arma da fuoco da un uomo che, come riferito dalla polizia, ha “intenzionalmente” appiccato un incendio sulla Canfield Mountain, in Idaho, per attirare i pompieri in un’imboscata. Il responsabile della sparatoria è stato trovato morto ed accanto a lui è stata rinvenuta un’arma che è stata presumibilmente usata nella sparatoria.