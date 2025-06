Ennesimo lunedì da incubo per i pendolari cremonesi, che fin dall’alba hanno dovuto fare i conti con le solite problematiche. Poco dopo le 7 della mattina il guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Torre de’ Picenardi e Gazzo Pieve San Giacomo ha provocato un rallentamento della circolazione dei treni in transito in quegli orari, con ritardi fino a due ore.

Non è andata meglio ai pendolari che, dopo il lavoro, da Milano devono rientrare a Cremona: il treno in partenza alle 18.20 da Milano centrale ha infatti dovuto fermarsi alla stazione di Casalpusterlengo a causa del guasto a uno scambio. Il ritardo, per il momento, è già di circa un’ora. lb

