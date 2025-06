Produzione industriale, a giugno stabili le aspettative delle imprese

ROMA (ITALPRESS) – L’indagine di giugno sulla produzione industriale delle grandi imprese associate a Confindustria evidenzia una sostanziale stabilità nelle aspettative rispetto al mese precedente. La quota degli intervistati che crede che la produzione rimarrà stabile è pressoché invariata rispetto a maggio quando era del 67,6%. In calo la quota di chi si attende un incremento, cresce leggermente quella di coloro che attendono una contrazione. In media nel secondo trimestre le aspettative sono lievemente più caute rispetto al primo quarto dell’anno: aumenta il numero di intervistati che crede che la produzione rimarrà costante, compensato da una diminuzione degli ottimisti. Resta quasi inalterata la quota di imprese che attende una diminuzione. Gli industriali intervistati dal Centro Studi di Confindustria nel mese di giugno considerano domanda e ordini come i principali punti di forza a sostegno della produzione. Il saldo aumenta in modo significativo rispetto a maggio, salendo al 6,1% dal precedente 4,5%. Le aspettative delle imprese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi mesi tornano a essere favorevoli.

abr/azn

© Riproduzione riservata