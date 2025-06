Shein e Dress for Success Rome insieme per l’empowerment femminile

ROMA (ITALPRESS) – Shein ha rinnovato la propria partnership con Dress for Success Rome per il periodo di un anno a partire da giugno 2025. La collaborazione, annunciata nel corso di un evento nella Capitale, ha l’obiettivo di supportare l’indipendenza economica delle donne attraverso percorsi di formazione e accesso a opportunità lavorative. Grazie a questa partnership, Dress for Success Rome lancerà nuove iniziative per raggiungere un numero sempre maggiore di donne in tutta Italia.

