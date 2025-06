Summer Fancy Food, Di Michele “Nuovi record per l’Italia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La presenza delle aziende e dei prodotti italiani è cresciuta di continuo e quest’anno ha raggiunto nuovi record. Abbiamo centinaia di brand. La sfida maggiore è l’imprevedibilità” legata ai dazi “ma le imprese sanno che c’è un negoziato in corso e dobbiamo restare ottimisti sull’esito positivo delle trattative”. Lo ha detto Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia a New York, in occasione del Summer Fancy Food Show al Javits Convention Center di New York.

