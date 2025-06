NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’orgoglio più grande per me, che vivo questa fiera da quasi 20 anni, è l’aver visto una crescita importante del made in Italy, dell’agroalimentare”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, in occasione del Summer Fancy Food Show al Javits Convention Center di New York

