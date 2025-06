Summer Fancy Food, Zoppas “Raccontiamo i valori della cucina italiana”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Stiamo trasmettendo, promuovendo e raccontando quelli che sono i veri valori della cucina italiana che nel tempo si sono creati nelle famiglie, nelle case e che poi sono andati all’estero e hanno creato un imprinting, un punto di riferimento e una referenza a livello internazionale che è inimitabile e inimitata e soprattutto che ha una leadership nella sua composizione”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, in occasione del Summer Fancy Food Show a New York. La delegazione ministeriale e istituzionale ICE, insieme a tutti gli ospiti, si sono incontrati a Times Square.

