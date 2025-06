Tg News – 30/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Paura a Napoli per scossa di magnitudo 4.6 nei Campi Flegrei

– Nel Cosentino bimba di 8 anni annega in piscina

– Neonati sepolti, al via processo a Chiara Petrolini

– Caldo, maxi insegna su grattacielo City Life a Milano si inclina

– Mattarella: “Ormai insostenibile sovraffollamento carceri”

– Incidenti stradali, arriva constatazione amichevole digitale

– Effetto Trump, peggior inizio di anno per il dollaro

– L’Agenzia Italpress e la cinese CCTV+ siglano l’accordo di partnership

– Previsioni 3B Meteo 1 Luglio

