Un’utilitaria a benzina ha preso fuoco mentre il proprietario usciva dal garage.

Le fiamme hanno improvvisamente avvolto la vettura. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha evitato che il fuoco si propagasse anche negli altri garage limitrofi. E’ successo a Cremona in via Luogo ( una laterale via Milano). Tanta paura e spavento tra i residenti.

