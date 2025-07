Si è conclusa con la denuncia per ricettazione e falsità materiale di un 27enne, senza fissa dimora, un intervento condotto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

L’episodio è avvenuto durante la notte del 1 luglio quando, intorno all’una, è giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Cremona una segnalazione che indicava la presenza di un’autovettura incidentata e abbandonata in via Castelleone, senza alcuna persona a bordo.

Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno trovato l’auto con seri danni a causa del sinistro stradale e hanno verificato che le targhe sul veicolo risultavano clonate e sovrapposte a quelle originali. Attraverso le targhe originali hanno accertato che l’auto risultava di proprietà di una società di noleggio a lungo termine, noleggiata da un uomo della provincia di Milano e rubata alla fine dello scorso maggio in provincia di Milano.

I militari hanno ispezionato i luoghi intorno all’auto e, nascosto dietro una siepe, hanno individuato il 27enne che non ha saputo giustificare la sua presenza in quel posto. E dagli accertamenti successivi è emerso che il soggetto era la persona che in precedenza aveva in uso il veicolo.

L’autovettura è stata recuperata e trasportata presso una depositeria in attesa di restituzione al legittimo proprietario, mentre le targhe clonate sono state sequestrate.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e saranno svolti ulteriori accertamenti e rilievi sull’autovettura prima della restituzione.

