L’era Davide Nicola è alle porte, mercoledì arriverà l’ufficialità dopo una trattativa lunga, che non ha risparmiato incognite, frenate, accelerate.

Il tecnico ex Cagliari in giornata si è liberato dall’accordo con i rossoblu, interrompendo un contratto che lo voleva in Sardegna ancora a lungo.

Ha scelto Cremona e la Cremo ha scelto lui per porre le basi del progetto salvezza. Un maestro in imprese, Nicola arriva al centro Arvedi con curriculum adatto per modellare la nuova squadra grigiorossa che affronterà il campionato di Serie A.

Già martedì, con l’avvio formale della nuova stagione, era prevista la fumata bianca: si dovrà attendere mercoledì, per gli ultimi adempimenti burocratici.

Poco cambia perché il direttore sportivo Simone Giacchetta sta lavorando da giorni alla campagna acquisti: il calciomercato estivo è appena iniziato e al centro Arvedi, in vista del raduno di settimana prossima, i movimenti di procuratori sono già iniziati.

